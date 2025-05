Catania, morto un operaio in un cantiere sulla statale 284 Bronte-Adrano

Incidente mortale sul lavoro in un cantiere sulla statale 284 Bronte-Adrano, nel catanese. E’ accaduto poco dopo le 13. La vittima è Antonio Rapisarda, 65 anni, operaio specializzato e Rsa della Fillea Cgil di Catania. Lo rendono noto la Fillea Cgil e la Cgil etnea, che esprimono «profondo cordoglio per la scomparsa dell’operaio». Commosso il ricordo del segretario provinciale Vincenzo Cubito e del segretario generale della Camera del Lavoro, Carmelo De Caudo: «Antonio era un uomo generoso, un lavoratore esperto e un punto di riferimento per tutti noi. Non era solo un delegato sindacale, ma un amico, un compagno vero. La sua morte ci lascia attoniti e ci spinge, ancora una volta, a ribadire con forza che non si può morire di lavoro». Fillea e Cgil di Catania chiedono che «sia fatta piena luce sull'accaduto e venga istituito un tavolo tecnico in Prefettura da dedicare agli incidenti sul lavoro». Il sindacato rilancia l’urgenza di «rafforzare la sicurezza nei cantieri, per fermare una strage silenziosa che continua a mietere vittime».