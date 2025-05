A meno di un mese dall’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino, sono ufficialmente partiti i lavori per il completamento della Torre in viale San Teodoro a Librino, un’opera rimasta incompiuta da oltre 25 anni. Il cantiere, è finanziato con risorse per 6,2 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e prevede il recupero funzionale dell’edificio di edilizia economica e popolare, oggi in stato di forte degrado.

Lo scorso 18 aprile il sindaco Enrico Trantino, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Sergio Parisi, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere, atteso da tempo dai tanti cittadini in lista d’attesa per un alloggio. L’edificio, di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, è composto da 72 alloggi distribuiti su dodici piani residenziali, sovrastanti quattro livelli basamentali destinati a parcheggi, negozi, depositi e uffici, come previsto dal Piano di Zona del quartiere Librino.