Catania, i poliziotti inseguono i ladri ma trovano 12 chili di marijuana

Una segnalazione per furto ha portato al ritrovamento di 12 chili di marijuana. È successo in via Pistone, nel centro storico di Catania, dove gli agenti delle volanti della Questura sono intervenuti dopo la chiamata di un cittadino che aveva notato due uomini armeggiare su un’auto in sosta.

All’arrivo dei poliziotti i due erano già fuggiti a bordo di una motocicletta rossa, come riferito dal testimone. Poco distante, gli agenti hanno trovato una moto compatibile con la descrizione, ancora con il motore caldo, nei pressi di un edificio abbandonato.

Durante il sopralluogo, all’ultimo piano dello stabile, i poliziotti hanno scoperto due grossi sacchi nascosti dietro materiali da imballaggio. All'interno, circa 12 chili di marijuana. La droga è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per la successiva distruzione. Le indagini proseguono per identificare i responsabili.