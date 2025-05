Scontro con auto su tornanti Etna, morto motociclista

Un ventenne originario di Acireale è morto in un incidente stradale nel Catanese, avvenuto sulla strada dell’Etna che collega Sant'Alfio e il Rifugio Citelli. La vittima era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri del radiomobile della compagnia di Giarre e della stazione di Sant'Alfio.

Il motociclista deceduto era Giulio Massimino, studente del Di3A dell’università di Catania. Il Cus etneo, «appresa la notizia con dolore», ha deciso, «in segno di rispetto per la sua memoria», di «sospendere per oggi tutte le attività odierne del Palio di Ateneo» che "riprenderanno domani, come da programma».