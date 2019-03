Fedez sbarca in Sicilia: «I miei concerti in 3D»

Il tour «Paranoia Airlines» è partito il 15 marzo da Firenze e farà tappa in Sicilia, al Pal'Art Hotel di Acireale, per concludersi il 14 aprile a Conegliano. Fedez – come si legge sul Giornale di Sicilia - arriverà in provincia etnea martedì prossimo con il tour legato al nuovo album, già disco di platino.

Il cd, distribuito da Sony Music, contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti collaborazioni con artisti nazionali e internazionali: dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa, alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark Polo Gang fino al pop di Annalisa.

Per questo tour, Fedez si è ispirato ai grandi live internazionali. «Ho deciso di regalare ai miei fan qualcosa di unico e mai visto prima qui in Italia - spiega l'artista -. Sarà il primo “hologram tour” nel nostro paese: in pratica, sarò soltanto io sul palco con alle mie spalle un led wall trasparente. Da questo led wall compariranno grafiche e olografiche che interagiranno con me ma anche con il pubblico. Sarà un'esperienza totalmente immersiva, una sorta di concerto 3D. Sono veramente orgoglioso di quello che stiamo realizzando, e sono riuscito a farlo grazie anche a un team di ragazzi italiani che hanno collaborato con dj e artisti di fama mondiale».

