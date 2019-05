Una professoressa di Catania nominata ordinaria della Accademia della Crusca

La professoressa Gabriella Alfieri, ordinaria di Storia della Lingua italiana nel dipartimento di Scienze umanistiche dell’università di Catania, è stata nominata nuova accademica ordinaria della Crusca.

La prof. Alfieri ha realizzato importanti studi sull'italiano dell’Ottocento: dalla scrittura letteraria al dibattito intorno alla lingua, alla politica linguistica. A Verga, in particolare, ha dedicato lavori fondamentali.

Dal 2011, dopo essere stata nominata presidente del Consiglio scientifico della Fondazione Verga e del Comitato per l’Edizione nazionale delle Opere dello scrittore, ha siglato con l’Accademia della Crusca un accordo di collaborazione per la digitalizzazione di testi del verismo, messi in seguito a disposizione dell’Accademia per la redazione del vocabolario dinamico dell’italiano moderno (Vodim). I suoi lavori hanno trattato anche i temi del romanzo barocco, l'italiano dei media, la didattica dell’italiano.

Ha fatto parte del Direttivo della Società internazionale di Filologia e Linguistica Italiana (Silfi) e del Direttivo dell’Associazione per la Storia della Lingua italiana (Asli). Numerosi anche i suoi incarichi istituzionali: è stata presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione di Catania ed è attualmente presidente del Centro linguistico multimediale d’Ateneo (Clma).

© Riproduzione riservata