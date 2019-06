Ad Aci Trezza un week end dedicato al Corpus Domini. Ecco il programma

Un week end dedicato alla memoria del Corpus Domini ad Aci Trezza. Un evento che precede la due giorni dedicata a San Giovanni Battista che avrà inizio sabato 22 alle 19.00 con la Santa Messa prefestiva in chiesa madre e si concluderà il 23 giugno con la giornata di solennità.

L'importante ricorrenza quest'anno è ricordata nel giorno in cui tradizionalmente nel borgo marinaro dei Malavoglia si celebra la vigilia dei festeggiamenti in onore del Santo patrono, motivo per cui il tradizionale corteo della reliquia e della bandiera di San Giovanni per le vie del paese sono stati anticipati a venerdì 21.

Nella serata di domenica dopo la messa solenne delle 19.00, presieduta dal parroco don Carmelo Torrisi, il Santissimo Sacramento verrà portato in processione per le vie Provinciale, Capparelli, Gondar, Grasso, Tunisi, Capparelli, piazza Delle Scuole, Dietro Chiesa, Leopolda, Provinciale fino al rientro in chiesa.

Nel contesto della festa non mancheranno anche i momenti di solidarietà, cultura e spettacolo, organizzati dalla Commissione per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista allo Scalo di alaggio. Si comincerà sabato 22, alle 20.30 con la "Festa del dono" realizzata dall'associazione volontari donatori sangue "San Marco" che porterà sul palco il tema della donazione del sangue e le testimonianze delle associazioni di malati di talassemia.

Nel contesto della serata, diretta da Carmelo Furnari e presentata da Elisa Petrillo, ci saranno le esibizioni della "Luna Rossa" cover band dell'orchestra italiana di Renzo Arbore e della cantante Lisa Messina, mentre un'autoemoteca sarà presente nei pressi della platea per raccogliere le donazioni di sangue. Il mezzo sanitario della "San Marco" sosterà ad Aci Trezza anche dal 23 al 25 giugno per effettuare screening gratuiti dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 22.00.

Infine domenica 23 alle 21.30 le associazioni "A un passo dal sogno" e "Feel dance" porteranno in scena il musical "I favolosi anni '50". Per tutte le informazioni consultare il sito e le pagine Facebook , Twitter, Instagram e YouTube.

© Riproduzione riservata