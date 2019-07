Palasport di Acireale a rischio chiusura, Agis: "Seriamente preoccupati"

Il Palazzetto dello sport di Acireale rischia di chiudere. Una situazione per la presidenza regionale dell'Agis, l'Associazione generale italiana dello spettacolo, si dice "seriamente preoccupata" in quanto "sicuramente potrà danneggiare ulteriormente un settore in grande crisi, ma vitale, per l'economia siciliana".

"Il Palasport di Acireale - osserva Egidio Bernava Morante, presidente Agis Sicilia - è stato e deve continuare ad essere punto di riferimento nel panorama italiano. La Sicilia non può permettersi di perdere una struttura così importante e noi vigileremo affinché questo non accada. Lancio un appello al Sindaco di Acireale, al Presidente della Città Metropolitana di Catania ed al Presidente Musumeci, affinché intervengano. Ci aiutino e si lascino consigliare da chi ha gestito la struttura con grandi risultati per il territorio da chi questo mestiere lo fa da anni e conosce l'anima del palazzo".

"In gioco - sottolinea - ci sono gli interessi di tutti: di chi rischia ed investe nello spettacolo, del pubblico e dei giovani che sono sempre più dimenticati e che pagano le colpe dei padri che non hanno saputo creare per loro un futuro vivibile".

"L'Amministrazione Comunale di Acireale - conclude Egidio Bernava Morante - faccia una scelta precisa e si assuma la responsabilità politica di questa scelta. Acireale ha bisogno del Palasport, la Sicilia ha bisogno dei Palasport, l'Italia ha bisogno dei Palasport".

© Riproduzione riservata