"Chi dice donna dice camion", il nuovo spettacolo de I Soldi Spicci a Zafferana

Reduci da una stagione fortunata, che li ha visti protagonisti in tv e in teatro e culminata nei giorni scorsi con la celebrazione del loro primo film “La fuitina sbagliata” in Canada all’Italian Contemporary Film Festival, I Soldi Spicci, ripartono quest’estate, proprio dalla loro Sicilia per portare in scena il nuovo spettacolo: "Chi dice donna dice camion". Per la prima volta i due giovani attori palermitani autori dei testi insieme a Salvo Rinaudo, firmano anche la regia di un lavoro che segna una nuova importante tappa della loro carriera.

Lo spettacolo, che andrà in scena il 7 agosto all'Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea, prende spunto dai numerosi video, pubblicati sui loro social, in cui viene rappresentata la donna forte e di carattere, la cosiddetta donna camionista, che il duo comico analizza in chiave umoristica, mettendo sotto esame con spunti comici e critici la mascolinità che si è impossessata delle nuove generazioni femminili.

"Chi dice donna dice camion" sostiene la superiorità caratteriale della donna a partire dai tempi di Adamo ed Eva. Come un camion la donna sconvolge e travolge l’uomo che ne uscirà malconcio ma felice di condividere con lei una vita che sarebbe, altrimenti, noiosa.

© Riproduzione riservata