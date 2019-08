Mario Biondi in tour, tappa anche a Zafferana Etnea

Mario Biondi in tour anche in Sicilia. Quest’estate torna con pochi ed esclusivi appuntamenti, dove sarà accompagnato dai sei grandi musicisti, che collaborano con lui da più anni: Federico Malaman (basso), Massimo Greco (piano e tastiere), David Florio (chitarra, percussioni e flauto), Alessandro Lugli (batteria), Marco Scipione (sax), Fabio Buonarota (tromba).

Il cantautore si esibirà a Zafferana Etnea, il 16 agosto (Anfiteatro Falcone Borsellino, ore 21.30) nell’ambito della rassegna Etna in Scena in collaborazione con il Comune di Zafferana)

Il nuovo singolo è “SUNNY DAYS” ft. Cleveland Jones (Beyond srl – The Orchard), in duetto con l'astro nascente jazz Cleveland P. Jones. A proposito del brano MARIO BIONDI dichiara: «Gli occhi, che sono lo specchio dell’anima, si incontrano e raccontano con voci diverse la stessa storia. C’è chi grida e chi parla sotto voce ma il dolore è la stessa croce».

