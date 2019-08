I Tiromancino a Zafferana per il gran finale di Etna in Scena

Sul palco del gran finale di Etna in Scena 2019 saliranno i Tiromancino capitanati da Federico Zampaglione e accompagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra. L'appuntamento è per sabato 31 agosto alle ore 21.30 all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea.

Il nuovo singolo "Vento del Sud" segna il ritorno dei Tiromancino e i concerti sono stati l'occasione per ascoltarlo dal vivo e in anteprima. A scandirlo ritmi e atmosfere tropicali immersi in un video girato in Puglia, a Mottola in provincia di Taranto.

In scena la consueta formazione compostata da Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere), accompagnata da Fabrizio Mandolini al sassofono e dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l’ensemble ha collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e Luis Bacalov.

