Invito al viaggio: a Milo curiosità, aneddoti e racconti su Franco Battiato

Si prevede l’affluenza di un grande pubblico di appassionati provenienti da ogni dove a Milo, il comune in provincia di Catania dove risiede Franco Battiato, dove sabato 21 settembre prossimo, con inizio alle ore 17, si terrà la manifestazione "Invito al viaggio" dedicata alla profondità della ricerca artistica e spirituale del grande artista siciliano.

Sarà l'occasione per partecipare al tavolo di approfondimenti "Il mio viaggio con Franco" dove suoi amici e collaboratori condivideranno aneddoti, curiosità, esperienze e narrazioni inedite. Hanno confermato la loro presenza: Luigi Turinese medico, psicoterapeuta junghiano, il sindaco di Milo Alfio Cosentino, Aldo Desiderio studioso di fisica quantistica e l'attrice Lucia Sardo, interprete in film diretti da Battiato. Sarà poi proiettato il film “Temporary road - (una) vita di Franco Battiato", che ne analizza la carriera attraverso interviste, brani di concerti e dietro le quinte.

L'appuntamento per gli appassionati è alle 17 in Piazza Belvedere a Milo dove, prima degli eventi in programma sono previste iniziative, momenti di incontro e sorprese per attivare, proprio nel luogo dove l'artista ha scelto di vivere, un "generatore di Amore”.

