Concerti, incontri e proiezioni: al via a Catania il Bellini Festival

È giunta all'undicesima edizione il Bellini Festival, il Festival Belliniano che ogni anno rende omaggio a Vincenzo Bellini a Catania, sua città natale. Il Festival verrà inaugurato il 23 Settembre, giorno dell'anniversario della sua morte, alle 17.30 nella Sala Esedra del Teatro Romano di Catania con la conferenza “Bellini: ieri, oggi, domani” e si concluderà il 4 novembre come da tradizione con il concerto al Duomo alle ore 20.00.

Dal 25 Settembre al 3 Novembre si terrà una serie di concerti dedicati alla melodia belliniana, presso la Badia di Sant’Agata e la Chiesa di S. Camillo dei Mercedari. I concerti saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, o a pagamento, offrendo non solo alcune delle pagine più suggestive di Bellini, tratte sia dalle opere che dal repertorio cameristico, ma anche di altri grandi operisti come Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, e di autori vicino a Bellini come Frédéric Chopin.

Ad interpretarle cantanti di valore, accompagnati da alcuni tra i più valenti pianisti del momento e dall’Orchestra da Camera del Festival Belliniano.

Ecco il programma dei concerti del Bellini Festival:

25 Settembre- ore 20.00 - Chiesa Badia di Sant’Agata - “Bellini: il Principe del Belcanto” - soprano Gonca Dogan, tenore Filippo Micale, al pianoforte Ruben Micieli, vincitore del Premio Liszt

10 Ottobre- ore 20,00- Chiesa Badia di Sant’Agata- “Bellini in Love” dedicato alle grandi eroine di Vincenzo Bellini- soprano Marzia Catania, al pianoforte Stefano Sanfilippo

15 Ottobre- ore 20.00- Chiesa Badia di Sant’Agata- “Bellini & Chopin” incontro-concerto sulle relazioni musicali tra Bellini e Chopin, con il tenore Marcello G. Pellegrino e la partecipazione straordinaria del soprano cinese Bing Bing Wang, al pianoforte Daniele Condurso.

24 Ottobre- ore 20.00- Chiesa Badia di Sant’Agata- “Vaga luna”, soprano Angela Curiale, baritono Giovanni Di Mare, al pianoforte Giovanni Raddino

28 Ottobre- ore 19- Chiesa di S. Camillo dei Mercedari- Concerto del pianista Gianfranco Pappalardo Fiumara

31 Ottobre- ore 20.00- Chiesa Badia di Sant’Agata- Concerto dei finalisti del “Vincenzo Bellini World Opera Competition”, il Concorso Bellini organizzato direttamente dal Festival Belliniano, durante il quale anche il pubblico sceglierà il proprio vincitore, oltre a quelli decretati dalla Giuria - al pianoforte Eugenia Tamburri.

3 Novembre- ore 17.30- Chiesa Badia di Sant’Agata- “Se non m’ami più” - mezzosoprano Sonia Fortunato, al pianoforte Stefano Sanfilippo

3 Novembre- Hotel NH Bellini Centro- “Maratona Belliniana” con proiezioni di film e documentari affidate al critico cinematografico e storico del cinema Franco La Magna- ore 10,30 la Norma (2005) di Boris Airapetian- ore 12,45 "Nei luoghi del melodramma. Vincenzo Bellini" (2005) regia e montaggio di Simone Pera, scritto da Alberto Saibene, documentario prodotto per Rai Classica; ore 15,30 "Belcanto: il secolo d’oro del melodramma. Bellini e Donizetti” (1962) regia di Glauco Pellegrini, collaborazione alla sceneggiatura di Mario Verdone, testi di Corrado Sofia, consulenza musicale di Mario Labroca, voce di Alberto Lupo.

4 Novembre- ore 20.00- Duomo di Catania- Concerto straordinario per il 218° anniversario della nascita di Vincenzo Bellini- Orchestra da Camera Vincenzo Bellini/Festival Belliniano diretta da Pier Paolo Maccarone, mezzosoprano Geraldine Chauvet, tenore Ragaa Eldin

