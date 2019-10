Università di Catania, al via il Festival del fumetto Unicomics

Al via domani a Catania UniComics, il Festival del Fumetto di Parte. Una mostra di oltre cento tavole di circa artisti del panorama nazionale negli spazi della Dusmet. L'evento organizzato dagli studenti del Coordinamento Universitario in collaborazione con il progetto UniLab e patrocinato da Unict ospiterà per tre giorni artisti, case editrici, workshop, laboratori, dibattiti e incontri con gli autori ma anche spettacoli teatrali e musica.

“Domani inauguriamo una nuova esperienza e occasione per la città di Catania – dice Benedetta Tringali una delle organizzatrici– un evento che fonde cultura e divertimento, al tempo stesso gratuito e aperto a tutti. Tre giorni dedicati alla vignetta ed al fumetto legati all'attualità".

Spazio anche al tema ecologico con l'utilizzo di bicchieri in policarbonato, riutilizzabili durante il Festival, e di stoviglie biodegradabli. I workshop mattutini, tenuti dai docenti dell'Accademia delle belle arti, saranno a numero chiuso.

