Wedding Photography a Misterbianco, l'incontro con Deborah Lo Castro

Un sguardo nuovo e fresco sulla Weddinf Photography. Venerdì 15 alle 18,30, a Palazzo del Senato di Misterbianco in via Municipio 97, sarà l'occasione per ripercorrere il viaggio per immagini di Deborah Lo Castro, giovane fotografa misterbianchese di origini lucane, protagonista dell'"Incontro con l'autore", evento organizzato dalla locale Associazione di Cultura fotografica “Camminare camminare camminare” .

“Un’osservatrice cronica che fotografa e ama raccontare storie nel modo più sincero e spontaneo possibile.” E’ con questo approccio che Deborah Lo Castro ama raccontare in immagini il giorno del matrimonio, senza finzioni né costrizioni, semplicemente documentando le emozioni e le diverse personalità , la realtà insomma di quei momenti.

Un modo tutto particolare di affrontare la fotografia di matrimoni, il Wedding, una branca professionale dove si è già affermata grazie ad uno stile semplice ma efficace.

“Credo che prima di premere qualsiasi pulsante di scatto- afferma- le fotografie si facciano con il nostro occhio che riesce a vedere il mondo in modo assolutamente unico e inimitabile”.

E’ in attività da 2013 , fa parte dell’ANFM l’ Associazione fotografi matrimonialisti, ma fin da bambina ha scattato foto. Dopo la laurea in geologia e il dottorato in vulcanologia l’anima creativa ha avuto il sopravvento e l’ha indirizzata verso una nuova professione.

Deborah, venerdì, racconterà con parole e immagini, il suo modo di fare fotografia e la sua esperienza di lavoro in Italia e all’ estero.

