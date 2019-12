Catania, il quartiere di San Giovanni Galermo si trasforma in presepe vivente

Tutte le associazioni e le istituzioni coinvolte nell'iniziativa. Per il quarto anno consecutivo, in occasione delle festività natalizie, il quartiere di San Gioanni Galermo a Catania si trasforma in presepe vivente. L'evento viene ospitato all’interno della chiesa SS Zaccaria ed Elisabetta.

“Momenti come questi danno il senso e valorizzano tutto il territorio perché creano una spinta aggregativa incredibile - afferma il presidente della circoscrizione di Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo Erio Buceti-. Un evento unico nel suo genere, simbolo di una cittadinanza attiva e di una democrazia partecipata, espletata attraverso la rete operativa di quartiere. Amore, amicizia e spiritualità- prosegue Buceti- sono il trampolino di lancio su cui costruire il futuro di questo territorio. Per questo un ringraziamento speciale va alla dirigente ed ai ragazzi dell’istituto scolastico “Padre Santo Di Guardo-Quasimodo”, al IV municipio, alla cooperativa Prospettiva, all’associazione Elastico e Solarium, ai Laici Canossiani, alle Guardie Ambientali ed a Soccorso e Fratellanza”.

“Un evento fortemente voluto dalla rete operativa di quartiere promossa dall’istituto “Di Guardo-Quasimodo”- spiega la dirigente Simona Perni- un solo giorno che nasconde il tanto lavoro ed i grandi sforzi di tutti per dare vita ad uno spettacolo unico nel suo genere”.

“Solidarietà, amicizia e fratellanza - dichiara il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale - può dare la spinta per dimostrare che a Natale nessuno viene dimenticato”.

