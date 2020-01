Festa di Sant'Agata a Catania, nasce il sito ufficiale

La Festa di Sant'Agata entra nell'era moderna. È www.santagatacatania.it il nuovo sito ufficiale del Comitato per i festeggiamenti della Patrona di Catania, realizzato gratuitamente dalla società Flazio, che insieme all'app SeguiSant'Agata, farà entrare nel cuore dei festeggiamenti per seguire in tempo reale i vari spostamenti del fercolo.

"Anche la festa di Sant'Agata - afferma il sindaco Salvo Pogliese - si apre all’innovazione e per questo ringrazio particolarmente il comitato e Riccardo Tomasello perché stanno svolgendo il loro ruolo con entusiasmo e devozione. Ringrazio anche Dario Privitera che rappresenta Flazio per la disponibilità dimostrata. Tutti coloro che sono coinvolti in questa iniziativa vi hanno aderito con entusiasmo come il reporter Fabrizio Villa, la giornalista Rosella Iannello e Mariella Gennarino con la sua arte. Senz'altro di rilievo anche il piano per la sicurezza della festa stilato dall’ingegnere Filippo Di Mauro sotto il coordinamento della Prefettura e con la collaborazione le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Protezione civile del Comune di Catania».

