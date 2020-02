Gigi D'Alessio, due concerti a Catania: il pubblico sceglierà i brani

Gigi D'Alessio pronto a sbarcare in Sicilia per ben due concerti al teatro Metropolitan di Catania. L'appuntamento è per venerdì 24 e sabato 25 aprile alle 21.

Super ospite al Festival di Sanremo 2020, reduce dal successo televisivo con Vanessa Incontrada di “20 anni che siamo italiani” su Rai 1 e dai sold-out dello spettacolo con Nino D’Angelo “Figli di un Re minore”, il cantante torna nella dimensione più intima ossia quella dei teatri.

A scegliere i titoli delle canzoni sarà direttamente il pubblico presente in teatro. Sulle poltrone infatti ognuno troverà un elenco di 100 titoli dai brani storici a quelli più recenti. Come un vero e proprio juke-box, D’Alessio e la sua band saranno pronti ad accontentare qualsiasi richiesta, rendendo il concerto così diverso ogni volta.

