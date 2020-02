Università di Catania, restaurati antichi libri di ragioneria contabile

Illustrati lo scorso venerdì, nell'aula magna del dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, antichi libri di ragioneria e scienza contabile recentemente restaurati con il contributo di KPMG e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania. I volumi, appartenenti alla biblioteca del Dei, coprono un ampio arco temporale dalla seconda metà del settecento al primo decennio del novecento.

Una giornata di studio a cui hanno partecipato anche il presidente dell’Ordine di Catania dott. Giorgio Sangiorgio e il dott. Giuseppe Coci, socio KPMG, che hanno condiviso e finanziato il restauro sostenendo questa interessante operazione culturale, e il prof. Michele Pizzo delegato AIDEA. Sono poi intervenuti il dott. Marco Ardini e il prof. Antonio Leotta, delegati alla biblioteca Dei, e la prof.ssa Simona Inserra, che ha curato tecnicamente il restauro.

Promotore dell'iniziativa il prof. Pierluigi Catalfo che ha assegnato un duplice significato: “Da un lato un valore identitario per chi fa ricerca e per chi esercita le professioni contabili; dall’altro, una forma d’interazione fra la società e l’Università per la salvaguardia di un patrimonio, quello librario, che va consegnato alle generazioni future”.

