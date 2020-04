Coronavirus, Taormina FilmFest rinviato a data da destinare

Rinviata, a data da destinarsi, per l’emergenza Covid-19 la 66esima edizione Taormina FilmFest, prevista dal 28 giugno al 4 luglio, prodotta e organizzata da Videobank su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia e col patrocinio dell’assessorato regionale a Turismo e Spettacolo.

"Era già pronto e confezionato con gli standard qualitativi che sono propri a un festival internazionale da annoverare tra i più longevi eventi cinematografici europei e nazionali - dichiara il general manager Lino Chiechio - ma, in ottemperanza allo stato di emergenza già proclamato dal Consiglio dei ministri, non intendiamo incentivare assembramenti di pubblico e presenze internazionali".

"Appare poco prudente e opportuno da parte dell’ente pubblico - ribadisce l’assessore regionale Manlio Messina - favorire la concentrazione di pubblico e presenze in spazi come il Teatro Antico, senza aver a tutt'oggi chiare le misure sanitarie di protezione da porre in essere".

"Con costante e vigile attenzione - affermano gli organizzatori - la produzione rimane al lavoro per assicurare una coerente continuità dell’evento e non può che esprimere la massima solidarietà a quanti stanno ancora lottando e a quanti fronteggiano giornalmente le numerose difficoltà che l’emergenza ha comportato. Confidando in uno sviluppo favorevole alla pronta e prudente ripresa di tutti i settori di attività del Paese, il Taormina FilmFest apprezza la comprensione dei propri partner e del proprio pubblico e si adopererà per rinnovare l'appuntamento, proiettato in un futuro prossimo, a quando si potrà guardare con più serenità al domani".

© Riproduzione riservata