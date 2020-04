Un'app per scoprire l'orto botanico di Catania, l'idea è di una giovane studentessa

È nata una nuovissima App per scoprire l'Orto Botanico di Catania. L'App è stata sviluppata da Giulia Barchitta grazie a una borsa del Cutgana. "PLANT - Plants Learning through Augmented Nature Tours", questo il nome, è una app che si potrà a breve istallare su smartphone per scoprire le piante presenti nell'Orto Botanico dell'Università di Catania.

L'applicazione permette di identificare le piante presenti nelle aree dell'Orto Siculo, Tiepidarium e Succulente dell'orto botanico semplicemente scansionando con la fotocamera le targhette che riportano il nome scientifico della pianta stessa che sono poste davanti a ciascuna pianta, ottenendo così informazioni multimendiali sulla pianta di interesse (descrizione, audio e immagini).

L'app sarà disponibile al più presto gratuitamente sugli store Apple e Google Play e verrà periodicamente aggiornata rispetto ai contenuti.

Il progetto è stato supervisionato dai docenti Giovanni Signorello, direttore del centro di ricerca Cutgana, Gianpietro Giusso del Galdo, direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, e Giovanni Maria Farinella del Dipartimento di Matematica e Informatica. Ha partecipato al progetto e allo sviluppo l'azienda Xenia Progetti - Software Solution. In anteprima, al seguente link un video dimostrativo della app in funzione: https://youtu.be/ZLm3KZQ6uUU.

