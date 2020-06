Dopo il lockdown, Marracash annuncia le date del tour: concerti nel 2021, tappa a Catania

Partirà in primavera 2021 il nuovo tour di Marracash, dopo le date annullate quest'anno per via dell'emergenza Coronavirus.

Questo il nuovo calendario di "In persona tour" del tour organizzato da Friends & Partners:

3 aprile 2021 - Pala Invent - Jesolo (recupero 28 marzo 2020)

7 aprile 2021 - Mediolanum Forum - Milano (recupero 3 aprile e successivamente 13 settembre 2020)

8 aprile 2021 - Mediolanum Forum - Milano (recupero 4 aprile e successivamente 14 settembre 2020)

11 aprile 2021 - Pala Catania - Catania (recupero 9 maggio e successivamente 30 ottobre 2020)

14 aprile 2021 - Pala Partenope - Napoli (recupero 9 aprile e successivamente 22 ottobre 2020)

16 aprile 2021 - Palazzo dello Sport - Roma (recupero 6 aprile e successivamente 20 ottobre 2020)

19 aprile 2021 - Pala Alpitour - Torino (recupero 28 aprile e successivamente 27 ottobre 2020)

21 aprile 2021 - Nelson Mandela Forum - Firenze (recupero 16 aprile e successivamente 26 ottobre 2020)

22 aprile 2021 - Unipol Arena - Bologna (recupero 24 aprile e successivamente 24 ottobre 2020)

3 maggio 2021 - Mediolanum Forum - Milano (recupero 18 aprile e successivamente 16 settembre 2020)

4 maggio 2021 - Mediolanum Forum - Milano (recupero 2 maggio e successivamente 17 settembre 2020).

Per la data di Bari, inizialmente prevista l'1 novembre 2020 (recupero della precedente data del 7 maggio 2020) e quella all’Arena di Verona, inizialmente prevista il 22 maggio 2020, saranno comunicate nuove informazioni entro e non oltre il 31 luglio. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

© Riproduzione riservata