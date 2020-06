Festa della Musica, ripartono gli eventi pubblici a Catania

Ripartono con la Festa della Musica gli eventi pubblici culturali a Catania da domani 21 giugno. Si riapre con gli appuntamenti della «Festa della Musica» in presenza del pubblico ma rispettando le norme di sicurezza, di distanziamento e di prevenzione dal Covid19.

Saranno le corti di Palazzo della Cultura, Palazzo degli Elefanti e il sagrato della Chiesa Resurrezione del Signore a Librino ad accogliere, dalle 11 alle 22, sei diversi concerti. Un segnale importante per il mondo della cultura e dello spettacolo e per ritrovare il piacere di stare con gli altri assistendo ad un evento.

«La Festa della Musica non ha confini» è il tema e l’iniziativa proposta dal MiBACT, alla quale aderisce Catania insieme ad altre 345 città italiane, l’occasione per riportare in scena circa 4000 artisti.

«L'iniziativa ha un forte valore simbolico in questa congiuntura storica - ha detto l’assessore alla Cultura, Barbara Mirabella - Dà il La alla ripartenza anche per il mondo dello spettacolo colpito duramente dall’emergenza sanitaria. La musica è il linguaggio e la dimensione universale che unisce in questa fase delicata. Con il sindaco Pogliese abbiamo iniziato un cammino di confronto per raccogliere esigenze e proposte e accelerare il rilancio e la definizione di nuove regole di salvaguardia, al fianco dei professionisti dello spettacolo, degli operatori del settore artistico-culturale, dei sindacati, delle organizzazioni di categoria. Sosterremo e promuoveremo per ciò che possiamo i settori dell’arte, della cultura, della musica, del cinema e del teatro».

Per accedere ai siti dei concerti gli spettatori dovranno effettuare la prenotazione online al link https://www.eventbrite.it/e/. L’ingresso sarà consentito dopo la misurazione della temperatura corporea e, fino al raggiungimento del posto assegnato, con mascherina di protezione.

Il Palazzo di via Vittorio Emanuele presenterà le esibizioni musicali di quattro diverse formazioni: alle ore 11 il Gruppo Calamus e alle 17 il Sicilian Horn Ensemble dell’Istituto superiore di studi musicali Vincenzo Bellini di Catania; alle 19 il Coro Lirico Siciliano; alle 20.30 l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania.

© Riproduzione riservata