Zafferana Etnea, da Vinicio Capossela a Max Gazzè: torna "Etna in scena"

A Zafferana Etnea torna "Etna in scena". Tanti i cantanti attesi sul palco, da Vinicio Capossela a Max Gazzè, fino ad Alice che canta Battiato, Marco Masini, Lello Analfino e i Tinturia. Grandi emozioni per la rassegna estiva di spettacoli giunta alla sua 22esima edizione, che sarà presentata ufficialmente alla stampa mercoledì, 22 luglio, alle ore 12 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale.

Presenti il primo cittadino, Salvatore Russo, l’assessore al Turismo e Spettacolo, Salvo Coco insieme ai promoter degli eventi e agli artisti protagonisti. Due mesi di spettacoli fino a settembre, con oltre 50 appuntamenti che si svolgeranno nel Teatro «Falcone-Borsellino» all’interno del Parco Comunale, i cui dettagli saranno svelati nel corso della conferenza stampa. Un evento ricco di musica, cinema, lirica, teatro e cabaret con artisti di rilievo nazionale ed internazionale.

«Nonostante l’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo - sottolinea il sindaco Salvatore Russo - abbiamo deciso di ripartire con la programmazione di 'Etna in scenà che negli anni è divenuta una realtà consolidata, e perchè crediamo che la cultura e lo spettacolo possano costituire un volano per aiutare il nostro territorio a riappropriarsi della normalità, riaccendendo, il turismo e lo sviluppo economico della nostra cittadina».

Grandi nomi della musica inseriti nell’ambito della rassegna «Sotto il Vulcano» organizzata dall’associazione culturale «Sopra la panca». E poi ancora la grande comicità, con la presenza di Maurizio Battista, ex comico di Zelig, il cast della squadra di «Sicilia cabaret» e Gino Astorina e il «Gatto Blu». Grande novità di quest’anno, la presenza esclusiva della storica kermesse «Catania Jazz» che ha scelto la città del miele per ripartire, con la prima edizione di «Zafferana Jazz Festival». Otto appuntamenti in programma, tutti di grande prestigio, con una scelta musicale, che abbraccia il jazz in tutte le sue sfumature, coinvolgendo i big del genere.

