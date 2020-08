Zafferana Etnea, la rassegna "Etna in Scena" rende omaggio a Vitaliano Brancati

La rassegna "Etna in Scena", promossa dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo del comune di Zafferana Etnea, dedica uno degli appuntamenti finali a Vitaliano Brancati, scrittore di Pachino che tanto amava Zafferana e l'Etna.

Martedì 1 settembre, alle ore 21, al teatro Falcone- Borsellino di Zafferana Etnea, va in scena “Sotto il vulcano ed altrove… il dolce e amaro della scrittura, omaggio a Vitaliano Brancati tra parole ed immagini”, diretto da Salvo Coco con Galatea Ranzi, David Coco e il film - documentario di Diego Ronsisvalle.

“Parlare di Brancati è un dovere per Zafferana – spiega il sindaco Salvo Russo – per il forte legame che ha avuto con il nostro paese, che è stato per lui fonte di ispirazione, basti pensare che nella stanza 126 dell’albergo Airone scrisse “Paolo Il Caldo”. Ma non solo, questo omaggio che si ripete dalla fine degli anni 60’, ha attirato l’attenzione di tutto il mondo culturale e letterario nazionale ed estero, con la presenza di grandi autori come Jorge Amado, Dacia Maraini, Elsa Morante, Ercole Patti e Cesare Zavattini. Siamo grati a Diego Ronsisvalle per aver contribuito a portare avanti questa tradizione”.

Galatea Ranzi e David Coco daranno voce ed anima al racconto di Brancati, ne narreranno la storia insieme a quelle dei suoi personaggi letterari, spesso essi stessi alter-ego dello scrittore.

“Ho il grande piacere di raccontare Brancati in un luogo a me caro, che amo e vivo – commenta David Coco – e poi sono molto legato a questo scrittore, di cui ho interpretato in teatro, Leonardi Barini degli “Anni perduti” e poi il “Bell’Antonio”. Al di là della drammaturgia, ha scritto degli interessanti personaggi teatrali, con la penna critica di uomo che ha vissuto l’epoca del fascismo,, raccontandola nei suoi romanzi, come un letterato acuto. Più di altri lo sento vicino perché ha questa capacità di racconto nei suoi romanzi”.

Per omaggiare lo scrittore, verrà anche proiettato il film-documentario di Diego Ronsisvalle, “Il sesso, il lutto e il cono gioioso dell’Etna” con i ricordi di chi ha collaborato e conosciuto Brancati: dalla scrittrice Dacia Maraini ai registi Mauro Bolognini e Giuseppe Patroni Griffi sino alla moglie Anna Proclemer.

“Diceva Brancati, come tutto fosse ammantato intimamente da una profonda malinconia erotica”, commenta Ronsisvalle, figlio di Vanni che insieme ad Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Ezra Pound e Leonardo Sciascia diedero al premio un respiro nazionale.

“Siamo felici di poter continuare a rendere omaggio ad un grande scrittore come Brancati – spiega l’assessore Salvo Coco – che ha scelto proprio il nostro paese per molti dei suoi racconti. Ogni appuntamento per noi, rappresenta un momento di condivisione e di crescita culturale oltre che un’occasione di divertimento e spensieratezza. Siamo sicuri che anche giorno 1, il pubblico risponderà con grande partecipazione”.

Questa sera alle 21:00, in scena la musica rock delle band locali. Ospite in Sicilia il mitico Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, Alice Cooper ,Joe Satriani, Steve Vai e Robert Fripp, che per una sera si cimenterà a suonare i classici dei Pink Floyd. Per l’occasione sarà supportato dalla band degli Inside Out.

Il 2 e 3 si proseguirà con la rassegna Monologando con Jacopo Cavallaro e Francesco Russo e il 3 anche il Cinema sotto le stelle, il 4 invece si esibiranno il cantautore siciliano Fabio Abate, Cristiano Godano dei Marlene KUNTZ e per la prima volta in Sicilia, Glen Matlock, dei Sex Pistols, il gruppo punk più importante e influente della storia della musica, una vera e propria leggenda vivente. Il 5 sarà la volta della compagnia teatrale “Aetna Musicorum” e a chiudere il 6 settembre, l’associazione culturale “Truecolorevents”.

È possibile acquistare i biglietti presso i circuiti Ticket One, Box Office e la tabaccheria Bella in via Roma a Zafferana.

© Riproduzione riservata