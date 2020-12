Teatri, in arrivo 600mila euro per lo Stabile di Catania

La Città metropolitana di Catania ha erogato 600 mila euro al Teatro Stabile del capoluogo etneo, a saldo delle quote associative per il 2018, 2019 e 2020, grazie a una determina dirigenziale sollecitata dal sindaco metropolitano Salvo Pogliese.

"L'Ente che rappresento - ha detto Pogliese - contribuisce, nella qualità di socio fondatore, al risanamento e alla normalizzazione della gestione dell’esercizio finanziario del Teatro Stabile. Grazie all’erogazione dell’importo, resa fattibile dalla disponibilità di cassa, il Teatro potrà riprendere le produzioni nel rispetto dei sistemi di sicurezza per il contrasto al Covid 19».

«E' necessario - ha aggiunto - far ripartire i progetti artistici-culturali nella nostra città per ritrovare, anche in questo settore, una normalità lavorativa e per restituire il teatro al suo pubblico».

L'associazione del Teatro Stabile, che oltre la Città metropolitana di Catania annovera tra i soci il Comune di Catania e la Regione Siciliana, programma le produzioni e le realizzazioni di spettacoli teatrali di prosa di autori italiani, siciliani e stranieri. (A

