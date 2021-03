Linguaglossa, riapre dopo 30 anni il collegio san Tommaso: al via il "Laboratorio delle idee"

A 30 anni dalla chiusura, riapre il collegio san Tommaso di Linguaglossa. Per celebrare questo importante evento, l'appuntamento è per domenica alle 10 in streaming. Un'occasione anche per celebrare la nascita del “Laboratorio delle idee” all’interno della struttura.

Si tratta di un'opera di restyling iniziata nel 2015, e che culmina appunto con la riapertura domenica della struttura che si trova in piazza Antonio Gullo.

Durante l'evento in streaming, si terrà la conferenza Egidiania che collegherà l’Italia da Sud a Nord, in virtù del protocollo d’Intesa firmato, il 5 dicembre del 2019 nella sala stampa della Camera dei Deputati, dai primi cittadini dei 27 Comuni italiani che venerano Sant’Egidio, alla presenza del sindaco di Linguaglossa Salvatore Puglisi, del sindaco di Latronico Fausto De Maria e del segretario generale della Confraternita di Sant’Egidio Cesare Zucconi. Un'occasione per mettersi in rete, per realizzare scambi in ambito culturale, turistico e commerciale, oltre che per diffondere la conoscenza della vita e dell’operato del santo.ù

“Il congresso in programma - afferma il sindaco Puglisi - rappresenta un evento senza precedenti. Domenica prenderà vita l’unico progetto italiano in grado coinvolgere, nel nome di un santo, così tante città, molto diverse tra loro per storia e posizione geografica. Sono orgoglioso di avviare una iniziativa di questo calibro che guarda al futuro, dimostrando ancora una volta che il comune di Linguaglossa non solo è pronto alla collaborazione con altri centri virtuosi nel Paese, ma punta soprattutto a porre le basi per eventuali iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico del territorio, valorizzando le ricchezze nostrane che vanno dal settore vitivinicolo a quello enogastronomico; da quello ricettivo, a quello sportivo”.

Prevista la partecipazione del padre provinciale del Sud Italia dell’Ordine dei Domenicani Francesco La Vecchia, del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il magnifico Rettore dell’università di Catania Francesco Priolo, gli assessori regionali alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone, al Turismo, sport e spettacolo Manlio Messina, alla Salute, Ruggero Razza, il sindaco della città Salvo Pogliese, il presidente del Parco dell’Etna Carlo Caputo, il sindaco di Latronico Fausto Alberto De Maria, accademico e confrate Luigi Frudà, il direttore dipartimento Agricoltura, alimentazione e ambiente, Agatino Russo, l’imprenditore Francesco Tornatore, il vicegovernatore della Confraternita di Sant’Egidio Abate Egidio Raiti, il sindaco di Verrès Alessandro Giovenzi, il cantante lirico Simone Alaimo, il responsabile scientifico della Fondazione Morgagni Sergio Castorina, il sindaco di Saint Gilles Du Gard Eddy Valadier, insieme al parroco della cattedrale Jean-Marie Pesenti, il responsabile della comunità di Sant’Egidio Catania, Emiliano Abramo.

Sarà possibile seguire all'evento, collegandosi alla pagina Facebook del comune di Linguaglossa e San Tommaso Conference Hall e in tv su Globus Television canale 819 del D.T Sicilia – 5819 SKY.

