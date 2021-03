Salta il concerto a Catania di Gemitaiz & MadMan del 16 luglio: biglietti rimborsabili

Salta il tour 2021 di Gemitaiz & MadMan. Previsto il rimborso dei biglietti per la tappa allo Zouk spazio eventi di Catania, in programma per il 16 luglio. Per ottenere la restituzione della spesa, serve farne richiesta entro il 26 aprile.

Il tour è stato annullato per via della pandemia.

Gemitaiz altro non è che pseudonimo di Davide De Luca, ed è considerato uno dei principali esponenti dell'hip hop italiano. Dopo una iniziale carriera da solista, ha poi intrapreso una lunga collaborazione con il rapper pugliese MadMan.

