A Zafferana Etnea torna "Etna in scena", 50 appuntamenti da luglio a settembre

Riparte "Etna in scena", la rassegna estiva di spettacoli promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea, che aprirà ufficialmente i battenti questa sera, 20 luglio, con Vince Abbracciante, Javier Girotto e Sophie Alour, ospiti di “Zafferana jazz festival”. Sono previsti spettacoli fino a settembre.

Giovedì 22 luglio, alle ore 10,30, la conferenza stampa di presentazione della 23esima edizione kermesse all’interno della sala comunale del palazzo di città. Saranno presenti il sindaco, Salvatore Russo, il vice-sindaco, Ezio Pappalardo, l’assessore al Turismo e Spettacolo, Salvo Coco, gran parte della squadra di governo, il presidente del Consiglio Comunale, Arianna Santanocita, insieme ai promoter degli spettacoli in rassegna e agli artisti protagonisti.

Si riaccendono i riflettori sul teatro Falcone Borsellino, all’interno del Parco comunale, divenuto negli anni punto di riferimento per il turismo culturale e per gli amanti dello spettacolo dal vivo, che scelgono Zafferana per la suggestiva posizione geografica e per la qualità della programmazione.

“Anche quest’anno si rinnova l’atteso appuntamento con “Etna in Scena” – dichiara il sindaco – e ora più che mai, dopo un anno così difficile a causa della pandemia, è necessario ripartire. Zafferana vuole tornare alla normalità partendo proprio dal turismo, dagli eventi che caratterizzano l’estate. Il turismo del resto è il volano più efficace per la ripartenza e il rilancio sociale ed economico della nostra comunità. Voglio anche ricordare che i visitatori potranno assistere a tutti gli spettacoli nella massima sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni anti contagio”.

Musica, teatro e cabaret per due mesi di spettacoli da luglio a settembre, con oltre 50 appuntamenti. Tanti i nomi di artisti di livello nazionale ed internazionale, che dopo un anno difficile, torneranno ad esibirsi e far vibrare di gioia pura il pubblico.

Ogni sera a Zafferana sarà possibile ascoltare buona musica, dal pop, al jazz fino al rap, sorridere con gli spettacoli comici e divertirsi con le rappresentazioni teatrali, godendo del meraviglioso scorcio dell’Etna. Tutto nel massimo rispetto delle normative anti-covid che consentono di assistere agli spettacoli in piena sicurezza.

Grande protagonista la musica con alcuni dei nomi più altisonanti del panorama musicale nazionale: Tosca (28 luglio), Levante (1 agosto), Arisa (2 agosto), Roy Paci, Mario Incudine ed Eugenio Bennato (3 agosto), Nicola Piovani (6 agosto) Samuele Bersani (13 agosto), Negrita (16 agosto), Subsonica (17 agosto), Umberto Tozzi (18 agosto), Aiello (19 agosto), Francesco Renga (20 agosto), Franco 126 (29 agosto) e Fabio Concato (31 agosto).

E poi ancora la grande comicità, con Roberto Lipari, direttamente da Striscia la Notizia (4 agosto), Manlio Dovì (21 agosto), il Gatto blu con Gino Astorina, Luciano Messina, Nuccio Morabito e Francesca Agate,(12 agosto), Micaela Giroud, la regina della Stand Up Comedy italiana (24 agosto), i Trequartisti con lo spettacolo “Facce da Covid” (26 agosto), Andrea Scanzi, giornalista e scrittore aretino (28 agosto) e l’esilarante trio Biagio Izzo, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni (3 settembre).

Per il secondo anno consecutivo torna “Zafferana jazz festival” che quest’anno darà vita ad un festival dedicato al jazz del Mediterraneo, il “Respiro del Vulcano”. Domani sul palco l’israeliano Amir Gwirtzman coi suoi 25 strumenti a fiato, cornamusa orientale inclusa e a seguire in prima nazionale assoluta, l’ultimo lavoro della cantante e compositrice siciliana Daniela Spalletta col suo ultimo lavoro "Per Aspera Ad Aspra", realizzato con quintetto e quartetto d’archi. Venerdì 23 luglio Rosalba Bentivoglio presenta la sua produzione originale per Zafferana Jazz Festival “Suoni di Pietra Lavica” con il suo quintetto e la danzatrice butoh Valeria Geremia. Sabato 24 luglio la prima nazionale assoluta de “I Siciliani”, album scritto a quattro mani dalla pianista messinese Cettina Donato e dell’attore Ninni Bruschetta. Nelle sere del 22, 23 e 24 luglio, le strade e le piazze della città vedranno l’esibizione della Size 46 Street Band.

"Anche quest'anno da Zafferana parte un segnale di fiducia e ripresa per tutto il territorio siciliano - dice l’assessore Salvo Coco – e come amministrazione siamo più che mai convinti che la ripartenza economica e sociale dopo la pandemia sia legata a doppio filo al mondo della cultura e dello spettacolo. Una vocazione che Zafferana ha sempre interpretato, a beneficio di tutto l'hinterland catanese e dell'intera isola. La rassegna 'Etna in Scena' di quest'anno, conta un numero di grandi artisti mai visto nelle precedenti edizioni. Ben 18 big hanno scelto la nostra kermesse per tornare a incontrare il pubblico siciliano. Questo ci rende orgogliosi e determinati a portare avanti la rassegna con il massimo impegno”.

Come sempre non mancherà l’appuntamento con le compagnie teatrali nazionali e il teatro popolare siciliano: Ars Theatri con “A bizzocca” (27 luglio), Teatri-street “Una storia un po’ così, Ulisse e Polifemo nella doppia data alla Cisternazza di Pisano (28 luglio) e alla Palazzina Liberty (31 luglio),Val Calanna Teatro, con il trentennale (29 luglio) e il “Ratto delle Sabine” (11 agosto) e l’ Associazione Truecolors in chiusura il 5 settembre.

Spazio alla musica del passato con Tony Colapinto e lo spettacolo, “Modugno”, una storia da cantare” (25 luglio), il musical revue “C’era una volta il Night” di Alberto Asero e Salvo Troina (30 luglio), Bluesound2- un omaggio da Frank Sinatra a Michael Bublé (31 luglio), Mondi lontanissimi - omaggio al grande maestro Franco Battiato (15 agosto), Sicilian Horn Ensemble che proporrà le più belle colonne sonore del cinema mondiale (22 agosto), Daniele Smeraldi - band notte italiana (25 agosto) e infine jazz e musica leggera con l’Aetna Musicorum (1 settembre).

Dal 7 al 9 agosto tutta la comunità di Zafferana celebrerà la Santa Patrona, S. Maria della Provvidenza, cui seguirà giorno 10, il concerto a cura dell’associazione Corpo Bandistico Zafferana - Note sotto il Vulcano.

A completare il cartellone l’ormai consueto “Incontriamoci” a cura del dottor Noè, in programma il 5 agosto, e “Calici di stelle” al parco comunale il 14 agosto.

Aperte al pubblico anche le mostre d’arte nella galleria dell’associazione Zafferana Etnea in via Roma, 357: dal 10 al 16 luglio Debora Vasta, dal 17 al 23 luglio Corrado Iozia, dal 24 al 30 luglio Enza Sorbello, dal 31 luglio al 6 agosto Maria Motta, dal 7 al 13 agosto Benedetto Strano, dal 14 al 20 agosto Graziella Bonaccorsi, dal 21 al 27 agosto Manuela Privitera ed Enzo Chiavetta, dal 28 agosto al 3 settembre Concetto Orofino e dal 4 al 18 settembre Graziella Torrisi.

Fino al 5 settembre presso la villa comunale Castorina, in via dei giardini, sarà possibile ammirare l’esposizione di manufatti artigianali a cura dell’associazione “Impara l’arte”.

È possibile acquistare i biglietti presso i circuiti Ticket One, Box Office, Ciao Tickets e la tabaccheria Bella in via Roma a Zafferana.

© Riproduzione riservata