Ricci weekender: nel Catanese c'è il festival internazionale, gli eventi all'insegna del jazz

Dal 9 al 12 settembre a Catania c'è il Ricci weekender, terza edizione. Il festival internazionale si snoderà in diverse location non solo di Catania ma anche della provincia come il borgo di Castiglione di Sicilia, il giardino botanico di Radicepura a Giarre.

Tanti gli eventi in programma dal jazz, al club culture alla musica indipendente. Il 9 settembre ai Mercati Generali si terrà il concerto di James Senese e Napoli Centrale, la storica band di Pino Daniele.

E ancora, La Niña, e nuovi talenti del jazz contemporaneo come Emma-Jean Thackray e Ashley Henry.

Spazio anche all’afrofuturismo di Khalab, alla dj messicana Coco Maria, ai Cratere Centrale. Sul palco anche gli italiani One Man Computer Club, la nuova band catanese Galathea e Ze in the Clouds.

