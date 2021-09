Milo omaggia Franco Battiato e Lucio Dalla: una scultura raffigura i due cantautori

È stata presentata oggi la miniatura della statua di Lucio Dalla e Franco Battiato. A realizzare l’opera sarà lo scultore Placido Calì, 43 anni, originario di Acireale. La statua raffigurante Lucio Dalla e Franco Battiato è un omaggio della città di Milo ai due cantautori che più di chiunque altro hanno portato lustro al piccolo comune pedemontano.

L’artista, selezionato dalla Pro Loco di Milo, promotrice dell’iniziativa, è stato presentato questa mattina alla stampa, nel Museo Virtuale cittadino, alla presenza del presidente dell’ente turistico, Alfredo Cavallaro, del sindaco di Milo, Alfio Cosentino, del presidente dell’Unpli, Antonino La Spina, del presidente dell’Unpli provinciale, Giuseppe Sanfilippo, del capitano pilota Antonello Calabrese e del primo luogotenente Carmelo Savoca, dell’Aeronautica Militare di Sigonella, del vice presidente della Fondazione Unimprese, Giuseppe Spadafora, e del comandante della Stazione dei Carabinieri di Sant’Alfio, il luogotenente Salvatore Toscano.

Alfredo Cavallaro, presidente della Proloco di Milo ha spiegato: “Il progetto nasce due anni fa dall’idea di realizzare una statua che raffigurasse Lucio Dalla, scomparso dieci anni fa. Nel frattempo ci lascia anche Franco Battiato e il progetto si trasforma. Pensiamo così di realizzare una statua che rappresenti entrambi gli artisti, a fianco ad un pianoforte. La statua verrà collocata nella piazza Belvedere di Milo e sarà interattiva. A realizzarla sarà Placido Calì su bozzetto dell’artista Gianfranco La Pira. Speriamo di riuscire ad avere la partecipazione anche di altri sponsor istituzionali”.

La miniatura dell’opera, svelata nel corso della conferenza stampa, ha ottenuto consensi unanimi. La statua, che sarà collocata in piazza nell’estate 2022, vedrà Lucio Dalla seduto al pianoforte, con lo sguardo rivolto verso il mare, e Franco Battiato all’impiedi, con lo sguardo verso l’Etna.

Sarà la Fonderia Nolana di Nola, in provincia di Napoli, officina artistica specializzata in opere scultoree da quattro generazioni, a realizzare materialmente l’imponente monumento che raggiungerà l’altezza di 1 metro e 85 centimetri, corrispondente all’altezza del maestro Franco Battiato, e la lunghezza di 1 metro e 45 centimetri, corrispondente alle dimensioni del pianoforte. “L’opera verrà realizzata in bronzo – ha spiegato l’artista Placido Calì, già autore di altre opere - e avrà grandezza reale. Sono onorato di realizzarla per un comune molto vicino a dove opero io. Ho un laboratorio ad Acireale e quindi è molto importante per me lasciare un segno nella mia terra”.

Il progetto ha già ottenuto il patrocinio del Comune di Milo, dell’Unpli, del Parco dell’Etna, della Fondazione Lucio Dalla di Bologna ed il parere favorevole della famiglia Battiato. Il sindaco di Milo Alfio Cosentino ha chiosato: “Per Milo è una cosa molto importante, per questo ringrazio la Pro Loco che si è fatta promotrice di questa bellissima iniziativa. Sono sicuro che ne risentirà positivamente tutta la comunità”.

Il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina ha aggiunto: “Non potevamo mancare oggi davanti al coraggio di una Pro Loco, come quella di Milo e del suo presidente Alfredo Cavallaro, che ha immaginato un’opera per rendere omaggio a due grandissimi personaggi che hanno dato lustro a quest’area e che meritano di restare in questa bellissima piazza a Milo per tutti coloro che vorranno venirli a visitare”.

