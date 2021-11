Catania, nuovo Cda allo Stabile: Gari Cinquegrana è la presidente

L’assemblea dei soci del Teatro Stabile di Catania ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Ne fanno parte Rita Gari Cinquegrana, che ne è la presidente, designata dal Comune, Ida Angela Nicotra, designata dalla Città Metropolitana, Carlo Zimbone, designato dalla presidenza della Regione Siciliana, Domenico Giovanni Nicosia, designato dall’assessore regionale allo Spettacolo, e il riconfermato Raffaele Marcoccio per l’Ente Teatro di Sicilia.

I soci hanno sottolineato il «rigore e il valore dello straordinario e difficoltoso lavoro svolto in questi anni dal presidente uscente, Carlo Saggio» e «ringraziato tutti gli altri componenti del cda uscente e la direttrice Laura Sicignano». L’assessore Messina ha spiegato che «il lieve ritardo nella designazione delle nuove nomine è stato dovuto soltanto alla necessità di individuare nomi all’altezza dell’istituzione». «Le figure scelte oggi - ha aggiunto - sono tutte di alto profilo e ciò rappresenta un segnale che si vuole dare alla città: il Teatro non è un ‘assumificiò, bensì un luogo dove si realizza cultura, lasciando le persone libere di operare». «Il Teatro Stabile di Catania prosegue nel cammino di promuovere arte e cultura con un avvicendamento a scadenza naturale dei termini prestabiliti», ha detto l’assessore comunale alla Cultura Barbara Mirabella, delegata dal sindaco Salvo Pogliese nella riunione dell’assemblea dei soci. «Un teatro dal cuore siciliano - ha sottolineato - che come amministrazione comunale abbiamo sempre sostenuto nonostante il gravoso dissesto finanziario, rispettando con doveroso ossequio gli autonomi indirizzi artistici e gestionali. La nuova governance individuata in sintonia con la Regione, secondo merito e competenza, darà un’ulteriore spinta al percorso di rinascita, sostenendo la cultura come faro autonomo di crescita e sviluppo della collettività».

