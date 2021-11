Nel tour di Anastacia ci sarà anche una tappa in Sicilia, al Metropolitan di Catania

Toccherà anche la Sicilia il nuovo tour di Anastacia. La 53enne cantante di Chicago, che ebbe particolare successo tra 2000 e 2001, ha annunciato le date del «I'm Outta Lockdown - The 22nd Anniversary Tour». La serie di date è la prima dell’artista, che ha venduto 30 milioni di dischi, dal 2018.

Dopo due concerti in Svizzera, Anastacia - come ha comunicato dal suo account Instagram - farà cinque tappe in Italia e fra queste c’è Catania. Ecco l’elenco: Arcimboldi di Milano il 21 settembre 2022, Brancaccio di Roma il giorno seguente, Metropolitan di Catania il 24, Verdi di Firenze il 26 e PalaBassano di Bassano del Grappa il 27 settembre.

