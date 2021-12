L’antimafia itinerante della Dia fa tappa a Catania, mostra e convegno al Teatro Bellini

Prosegue il viaggio della mostra “Antimafia Itinerante” che dopo gli appuntamenti di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta giunge a Catania, dove, dal 13 al 17 dicembre presso il Teatro Bellini sarà possibile, attraverso un percorso di immagini che accompagnano il visitatore, ripercorrere la storia della D.I.A., dalla fondazione ai giorni nostri.

Nel capoluogo etneo si partirà lunedì 13 dicembre con l’arrivo della teca contenente la Quarto Savona 15, l’autovettura della scorta del giudice Falcone che verrà esposta nella piazza del teatro Bellini. Si proseguirà alle ore 17.00 con la presentazione della mostra agli organi d’informazione a cura del Direttore della DIA, Maurizio Vallone unitamente al Sovrintendente del teatro Bellini, Giovanni Cultrera; a seguire, il taglio del nastro nel foyer del teatro da parte del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e l’apertura ai visitatori.

Martedì 14 dicembre alle ore 11.00 si svolgerà il convegno sul tema “CONTRASTO ALLE ECOMAFIE – TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI ”, moderato dal giornalista del Corriere della Sera, Felice Cavallaro, nel quale interverranno oltre al Direttore della Dia, il Presidente della Commissione di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia e della Corruzione in Sicilia, On.le Claudio Fava, il Direttore Centrale Anticrimine, il Prefetto Francesco Messina, il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Catania, dott.ssa Agata Santonocito, il Capo del II Reparto della D.I.A., Dott.ssa Lorena Di Galante, e il giornalista Mario Barresi.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming, dalle ore 11.00, sul sito della D.I.A., https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it e sul sito del Corriere della Sera, https://www.corriere.it.

Mercoledì 15 dicembre, con inizio alle ore 10.00 e con la collaborazione del Rettorato dell’Università di Catania e dell’Ufficio Provinciale Scolastico, si svolgerà un incontro- dibattito del Direttore della D.I.A. con gli studenti della città, condotto dal giornalista de La Repubblica Salvo Palazzolo e dal presentatore catanese Salvo La Rosa accompagnato da alcuni protagonisti dello spettacolo. Alle ore 18.00 si terrà un concerto dell’orchestra Stabile del Teatro che si esibirà in un repertorio classico con musiche di Beethoven e Paganini.

La mostra resterà aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 per essere visitata dalla cittadinanza. Per accedere all’interno sarà necessario esibire il green pass.

