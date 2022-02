Esce il singolo dell'attore siciliano Salvo Saverio D'Angelo in collaborazione con Donata Brischetto

Domani (21 febbraio) esce il singolo Beautiful life (Love is around) dell'attore e produttore catanese Salvo Saverio D’Angelo (Ssd Project) in collaborazione con Donata Brischetto, finalista dell’ultima edizione di The Voice Senior. Il brano è la colonna sonora del film Il Filo invisibile del regista Marco Simon Puccioni in uscita nelle sale lo stesso giorno e su Netflix dal 4 marzo. Beautiful life (love is around), celebra la vita magica e imprevedibile e l’amore in tutte le sue forme, motivo della nostra esistenza.

Salvo Saverio D’Angelo classe 1975, nasce a Catania e inizia i primi passi nel mondo della musica a 16 anni come conduttore e dj radiofonico. Alterna l’amore per la musica con il cinema, già da piccolo ama giocare con i suoi amici, spesso nel ruolo di regista, filma, con una piccola telecamera, storie per lo più divertenti e sogna, guardando i film, di diventare un attore. Questo desiderio lo spinge, una volta ottenuta la maturità, a trasferirsi a Roma. Arrivato nella capitale, inizia un percorso fatto di studi artistici (recitazione, dizione, conduzione). Muove i primi passi partecipando a spot televisivi nazionali e Internazionali a telepromozioni e subito dopo diventa uno dei ragazzi di Domenica In su Raiuno. Successivamente diventa l’inviato del programma Alla gallina abbuffata su Raidue e poi conduttore e autore televisivo di diversi programmi trasmessi sul circuito nazionale Cinque Stelle Group. Compiuti i 30 anni decide di interrompere l’esperienza televisiva per ritornare alle sue più grandi passioni: il cinema e la musica.

Comincia così una bella collaborazione con l’attrice Antonella Ponziani e il regista Mario Spinocchio, appena rientrato dai suoi studi di regia da Los Angeles. Riprende gli studi di recitazione e frequenta vari corsi e masterclass, fra i quali l’Actors Planet di Rossella Izzo. Comincia, così a prendere parte ad alcuni ruoli di rilievo nei film Gloss di Valentina Brandolini, Vento Grecale di Mario Spinocchio, L’eremita di Al Festa, Baci salati di Antonio Zeta, Impunito di Mario Spinocchio, In questo mondo di eroi di Francesco Di Chio, Tu sei lei di Rossella Izzo, Liberi di sognare di Stefano Reali, Sei nell'anima di Federico Moccia, Donald Sunny di Niccolò Scaglia, Per i nemici Nora di Mario Spinocchio, Viola non è il mio nome della siciliana Cinzia Scaglione, Mia di Mario Spinocchio, Freddo di marzo di Mario Spinocchio. Nel 2021 recita in Rovistando tra…, al teatro Petrolini di Roma.

Contemporaneamente prosegue anche il suo percorso musicale. Nel 2018 D'Angelo inizia a comporre, da autodidatta, le prime musiche elettroniche. Durante il Lockdown, la produzione musicale diventa il motivo della sua esistenza. A dicembre 2020 esce sulle piattaforme digitali musicali un primo brano intitolato Born con l’acronimo Ssd Project, un esperimento streammato più di 50.000 mila volte.

Adesso arriva Beautiful life (love is around), in versione radiofonica. Il 28 febbraio uscirà il videoclip, che sarà in concorso alla prossima edizione del Roma videoclip Festival, ideato e diretto da Francesca Piggianelli.

