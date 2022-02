La catanese Vina Rose ha sognato l'Eurovision alla finale di San Marino

Ha sognato anche lei di partecipare all’Eurovision Song Contest, ma non ce l’ha fatta. Una voce per San Marino ha premiato il più noto Achille Lauro. Lei però era in finale ieri sera, come i colleghi più celebri: è una talentuosa cantautrice siciliana con numerose esperienze televisive. Tra i big del calibro di Achile Lauro o Ivana Spagna, Valerio Scanu o Alberto Fortis, c’era anche la catanese Vina Rose, appartenente alla scuderia di MTmusic. Ha partecipato con il brano Sweet Denial, che l’artista ha scritto e composto a Londra a quattro mani con Gavin Holligan.

Figlia d'arte, Vina Rose, ha cominciato la propria carriera artistica nella scena locale catanese ad appena 14 anni per poi trasferirsi a Milano, dove si è diplomata in Musica e Arti Performative all'Accademia Mas, oltre che laurearsi in Comunicazione all'Università degli Studi di Milano. Vina può vantare numerose collaborazioni con importanti nomi del panorama musicale italiano ed internazionale, (Giorgia, Alexia, Andrea Bocelli, per citarne alcuni), oltre che la partecipazione a diverse trasmissioni televisive nazionali (da «Ballando con le stelle» a «Che tempo che fa») e collaborazioni con L'Orchestra di Sanremo , Radio Italia, Radio 105 e Radio 2.

Dal 2006 al 2016 è stabilmente nel cast di Maurizio Crozza («Crozza Italia/Crozza nel paese delle meraviglie» in onda su La 7) dove riveste il ruolo di cantante e vocal coach dello show televisivo.

Dopo diversi anni di collaborazione con musicisti e produttori musicali inglesi, nel 2017 Vina si è trasferita a Londra per perseguire la propria carriera artistica e si è esibita in club e prestigiosi locali della scena londinese come il «Notting Hill Arts Club» o l’«Hootannany».

Nel 2019 è uscito il singolo d’esordio dell’artista catanese dal titolo «Breathe Again», brano che è stato masterizzato nei famosi Abbey Road Studios di Londra dal guru musicale e leggendario Geoff Pesche, riscuotendo molto consenso, tanto da essere stato trasmesso in diverse radio italiane ed estere, oltre a numerose pubblicazioni giornalistiche, una provocatoria ed audace introduzione per il suo tanto atteso EP dal titolo «Crossroads», un lavoro coraggioso ed onesto che utilizza il ricco e variegato arazzo artistico e culturale di Vina maturato negli anni per costruire qualcosa di nuovo, trapassando i confini di pop, soul, trip-hop e soft rock., che ha visto la pubblicazione nella primavera del 2020.

Recentemente Vina è inoltre apparsa come attrice in diverse pubblicità, serie tv, shows e documentari sulle reti nazionali inglesi «BBC e ITV».

