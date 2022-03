«Rossomalpelo, da Verga a Scimeca»: la presentazione del libro a Vizzini

Sabato 2 aprile, nella Sala Consiliare del Comune di Vizzini, sarà preesentato l’ultimo libro strenna «Rossomalpelo - dalla novella di Giovanni Verga al film di Pasquale Scimeca», edito dalla Bapr a dicembre 2021 in collaborazione con Salarchi Immagini e Arbash.

Si inizierà dai saluti del sindaco della città, Vito Saverio Cortese, e del presidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa, Arturo Schininà. Interverranno poi il presidente della Fondazione Cesare e Doris Zipelli Carmelo Arezzo, l’attore Antonio Ciurca, la docente Antonella Giardina, l’assessore alla Cultura del Comune di Vizzini, Pietro La Rocca, e il regista Pasquale Scimeca.

A conclusione è stata organizzata una visita guidata alla mostra «La segreta mania, Giovanni Verga fotografo» presso i Musei civici di Vizzini.

«In occasione del centenario della morte dello scrittore Giovanni Verga, – dichiara il sindaco Cortese - il generoso impegno della Banca Popolare Agricola di Ragusa ha permesso di pubblicare un libro che, attraverso la riproposizione di contenuti eterogenei, tra i quali i testi della novella e della sceneggiatura, congiunge la novella verghiana Rosso Malpelo alla trasposizione cinematografica di Pasquale Scimeca, siciliano illuminato e regista di spicco del panorama nazionale. Siamo molto lieti di poter presentare a Vizzini un'iniziativa di tal sorta, che stabilisce un ponte fra la rilettura dell’opera verghiana, il cinema e la società».

«Il libro strenna da noi scelto in occasione del centenario della morte di Verga – spiega Schininà – si iscrive in una tradizione ventennale ed è il nostro ennesimo tributo al territorio siciliano, cui siamo profondamente e inscindibilmente legati. Un volume di pregio, ricco di spunti attuali, che chiunque, ma più che mai noi siciliani saremo in grado di cogliere e apprezzare. Sono davvero contento di poterlo presentare a Vizzini, la città di Verga, che ha mostrato in quest’occasione grande disponibilità».

© Riproduzione riservata