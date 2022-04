I Black Eyed Peas a Catania, unica tappa italiana

I Black Eyed Peas, iconico gruppo musicale alternative della scena hip hop statunitense con 6 Grammy Awards vinti e 35 milioni di album venduti, arrivano in Italia per un’unica data, a Catania, giovedì 28 luglio a Villa Bellini, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management ed inserita nel cartellone del Wave Summer Music 2022. Il loro ottavo album in studio Translation, certificato Oro in Italia, ha ottenuto un successo internazionale nel 2020 anche grazie alle collaborazioni con artisti come J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam e Tyga. Il più recente singolo «Hit it», in collaborazione con Saweetie e Lele Pons conta circa 50 milioni di stream, 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, e ha raggiunto la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano. Il gruppo ha dettato il ritmo della cultura pop arrivando a far confluire influenze ibride della cultura hip-hop, pop ed elettronica già dal 1995, e ha inciso brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea come Let’s get it started e I gotta feeling.

I biglietti per la data saranno disponibili online su Ticketone da martedì 26 aprile ore e nei punti vendita Sicilia Ticket a partire da lunedì 2 maggio.

