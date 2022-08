Il Sicilia Outlet Village diventa una galleria a cielo aperto: sei artisti si interrogano sulla felicità

Sicilia Outlet Village nelle prossime settimane si trasformerà in una speciale galleria d’arte a cielo aperto ospitando il «Consolato della felicità» grazie all’accordo con la Farm cultural park, uno dei centri culturali indipendenti più influenti del mondo culturale contemporaneo, eccellenza del territorio, entrata di diritto nella top ten dei luoghi da visitare in Sicilia.

Fondata nel giugno 2010 da Florinda Saieva e Andrea Bartoli, Farm cultural park nasce a Favara, in provincia di Agrigento. Grazie ad una inarrestabile programmazione culturale, SOU, la Scuola di Architettura per Bambin*, Prime Minister la Scuola di Politica per giovani donne e Human Forest la Farm si propone, a Favara e Mazzarino come catalizzatore di processi di rigenerazione urbana e trasformazione sociale.

Il desiderio di promuovere e diffondere cultura ed arte in Sicilia che accomuna Sicilia outlet village e Farm cultural park vede la nascita di un progetto di Street Art intitolato «Spreading Happiness» che coinvolgerà, nella sua prima fase, sei artisti straordinari, tutti riconosciuti a livello internazionale, che rappresenteranno il tema della Felicità, utilizzando linguaggi differenti: murales, installazioni, illustrazioni e fotografia. Curatore del progetto è Andrea Bartoli, co-fondatore e direttore artistico della Farm cultural park. Il progetto mira a trasformare alcune aree di Sicilia outlet village in un percorso artistico a cielo aperto.

Si partirà quindi nel primo weekend di agosto, quando i visitatori del Village potranno assistere alla live perfomance di Motorefisico, duo di architetti e designer romani che realizzeranno l’installazione direttamente in loco con le loro famose geometrie ed effetti optical.

Sempre nel mese di agosto, realizzeranno le loro installazioni Domenico Pellegrino, artista siciliano che ha fatto delle tradizioni il leit motiv del suo lavoro artistico e che delizierà il Village con un’opera luminosa.

A seguire, la graphic designer Alessandra Bruni interpreterà il tema «Spreading Happiness» attraverso le sue illustrazioni e Paolo Raeli, talentuoso fotografo italo-danese nato a Palermo e poco più che ventenne, delizierà i visitatori con un’installazione diffusa all’interno del Village con i suoi scatti dallo stile fotografico inconfondibile: intimo, passionale, romantico e senza censure.

In autunno completeranno questo ciclo di opere artistiche del «Consolato della felicità» di Farm Cultural Park, l’opera murales di Alberonero, artista raffinato che realizza dei veri e propri paesaggi urbani, e l’installazione dell’artista polacca Nespoon che, con i suoi enormi mandala, coniuga tradizione e contemporaneità, locale e globale.

