Il vincitore di «Amici» Luigi Strangis in concerto a Zafferana Etnea: la scaletta

Il vincitore di Amici 2021 Luigi Strangis sarà domani (27 agosto) all'Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea in un live atteso da tempo. Il concerto siciliano sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Strangis (pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First) che ha debuttato al primo posto della classifica italiana.

Lo show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, si terrà all’Anfiteatro Falcone Borsellino ed è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il festival promosso da Giuseppe Rapisarda Management. La data etnea fa parte anche della programmazione di «Etna in scena 2022», la rassegna organizzata dal Comune di Zafferana Etnea.

Cantautore e polistrumentista, Luigi ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso. Proprio grazie alla sua esperienza come polistrumentista a 15 anni inizia ad autoprodurre i suoi pezzi. A settembre 2021 presenta ad Amici l’inedito Vivo, brano che gli regala l’ingresso al programma. A Vivo seguono i brani Muro, Partirò da zero, Tondo e in ultimo Tienimi stanotte. Durante le puntate serali del programma Luigi ha interpretato più volte cover di successo mettendosi alla prova come musicista ed arrangiatore.

I biglietti per il concerto di Zafferana Etnea sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. I tagliandi potranno essere acquistati anche al botteghino dell'Anfiteatro Falcone e Borsellino nel pomeriggio del concerto.

La scaletta

Fra i brani in scaletta ci sono:

Muro,

Tienimi stanotte

Tondo

Partirò da zero

Vivo

Rumore

Riflessi

Only you

Eppur mi son scordato di te

Per due che come noi

Purple rain

La scaletta potrebbe subire variazioni ed essere completata con altri brani

