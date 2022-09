Chimica industriale, premio Grasselli al ricercatore catanese Roberto Fiorenza

Il dottor Roberto Fiorenza, RTDb in chimica industriale nel dipartimento di Scienze chimiche dell’Università di Catania, ha ricevuto il premio “Robert Karl Grasselli 2022” al XXII National Congress of Catalysis organizzato dal Gruppo interdivisionale di Catalisi (Gic) della Società Chimica Italiana, tenutosi a Riccione dal 11 al 14 settembre scorsi.

Il premio è stato istituito nel 2020 dal Gic, per onorare la memoria dello studioso statunitense di origine slovena, scomparso nel 2018, accogliendo la richiesta della moglie Eva-Maria Hauck-Grasselli. Esso viene assegnato a due giovani scienziati italiani operanti nei centri di ricerca sia accademici che industriali, che abbiano portato contributi di particolare rilievo scientifico, innovativo o applicativo, nel settore della catalisi eterogenea in fase gas.

Fiorenza, laureato in Chimica dei materiali nell’ateneo catanese, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2017 e fin dalla tesi di laurea ha intrapreso il suo lavoro di ricerca presso il laboratorio di catalisi industriale e ambientale collaborando con il prof. Salvatore Scirè.

La sua ricerca è focalizzata sullo studio di nuovi materiali (catalizzatori) applicati in fotocatalisi per la protezione dell’ambiente (degradazione di inquinanti da acqua e aria) e per l’energia (produzione di idrogeno, valorizzazione della CO2). Nel febbraio di quest’anno ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato nel settore 03/C2, Chimica Industriale e svolge l’attività di docenza del corso “Chimica Industriale Sostenibile” per gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze chimiche, indirizzo Industria, Ambiente e Beni Culturali e il laboratorio del corso “Tecnologie chimiche per l’industria” per gli studenti del corso di laurea triennale in Chimica industriale.

© Riproduzione riservata