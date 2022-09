Passi di danza sull'opera di Bellini: debutto in prima nazionale a Catania

Domenica sera, nell’ambito delle manifestazioni promosse dalla Presidenza della Regione Siciliana in sinergia con l’assessorato dello Spettacolo, al Teatro Massimo Bellini di Catania debutta, in prima nazionale, DiNcAnTo - passi di danza sull'opera belliniana, coprodotto dal Teatro di Messina e dal Balletto di Roma per il Bellini International Context Festival. Un progetto interdisciplinare in cui saranno protagonisti il belcanto affidato alle quattro de «Le Div4s» italian sopranos, che interpreteranno alcune tra le più famose arie d’opera Belliniane e i danzatori del Balletto di Roma interpreti delle coreografie affidate allo scaligero Massimiliano Volpini.

