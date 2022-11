Volta della galleria della Pescheria, a Catania parte il restauro

Nuovi impianti elettrici e di illuminazione, tinteggiatura della volta e il recupero di opere in ferro. La galleria del mercato ittico di Catania si rifà il look. Dopo che il 22 settembre scorso il commissario straordinario del Comune, Federico Portoghese, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’esecuzione dei lavori nello storico mercato, i lavori sono partiti con il restauro dell’antica Porta di Carlo V: obiettivo principale è chiudere il cantiere e riaprire già alla fine del mese, con solo la volta che dovrebbe rimanere temporaneamente chiusa mentre un secondo interno alla pescheria è già in fase avanzata.

Oggetto del restauro la Fontana dei Sette Canali tra i monumenti più antichi della città. Risalente al 1612, sarà riconsegnata in tempi brevi alla città totalmente rigenerata grazie alle accurate modalità di recupero indicate e concordate con la Soprintendenza. Lavori propedeutici anche al piano pensato per l’assetto monumentale, che verrà inserito nei principali percorsi turistici della città di Catania.

Centodieci mila euro il costo complessivo degli interventi, di cui 90 mila pescati dalla tassa di soggiorno e 20 mila derivanti dalla grande spinta generata dalla raccolta fondi - che ha avuto un esito straordinario - organizzata dalla partita del Cuore, che ha visto protagonisti le vecchie glorie calcistiche di Palermo e Catania che si sono «sfidate» in uno dei più classici derby italiani.

In particolare, l’indotto generato dal match giocato ormai circa un anno fa sono stati destinati alla messa in sicurezza dell’area della Pescheria, che ha visto le proprie strutture ormai erose e danneggiate dal tempo e, in particolare, dall’alluvione che colpì la città durante l’autunno scorso. In quell’occasione, la città si riempì di fiumi d’acqua e fango, che invasero tutte le strade di Catania.

