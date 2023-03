Catania, al Canovaccio è di scena la nevrosi

E’ di scena la nevrosi. Nuovo spettacolo al Teatro del Canovaccio di Catania nei giorni 17 e 18 marzo, ore 21 e 19 marzo ore 18. Carini ma un po' nevrotici, testo di Aldo Nicolaj. Interpreti Salvo Musumeci e Giovanni Zuccarello. Regia di Federico Magnano San Lio

"Un incontro surreale di due personaggi che si incrociano per caso durante un acquazzone serale a casa di uno dei due. Si innesca così, tra ironiche diffidenze, un dialogo in cui i due protagonisti recitano un gioco di ruolo in cui la parte del personaggio cattivo e della vittima si concretizzano in un dialogo ironico e surreale. Attraverso il gioco di ruolo, nella commedia vengono toccati temi del convivere sociale che, in un alternarsi di luoghi comuni e verità latenti, danno il senso della vita che non può non apparire come un insieme di categorie generiche e qualche volta gratuite.

Pervaso da un’ironia semplice e tagliente ci sembra che l’autore abbia voluto raccontare la complessità della vita e delle relazioni attraverso una lente grottesca e surreale e, tuttavia, abbastanza credibile e rivelatrice. Un esempio di drammaturgia che partendo dalla quotidianità lascia intravedere temi di importanti senza voler arrivare ad una presa di posizione rivelatrice ma lasciando solo intravedere un universo che ci riguarda ma che qualche volta risulta inesplicabile. Nel percorso dei due prende corpo un elaborato dolce di alta cucina che l’autore sembra proporre come metafora dell’esistenza: qualcosa in cui per la realizzazione bisogna seguire le regole senza per questo avere certezza o costanza del risultato. Come dire “il soufflé insegna”.

