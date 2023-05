Gli Articolo 31 si esibiranno a Catania: la data dell'evento e i biglietti

Gli Articolo 31 saranno protagonisti, il prossimo 28 luglio, a Catania. Dopo il sold out degli appuntamenti di Milano, gli Articolo 31 si preparano a portare la loro musica in tour e si esibiranno per il Wave Summer Music. Da oggi gli Articolo 31 sono in radio con il nuovo singolo “Disco Paradise” con Fedez e Annalisa, un brano che si candida a diventare la hit dell’estate 2023.

Il concerto di J-AX e Dj Jad è stato inserito nel cartellone del Wave Summer Music. Il live, prodotto da Vivo Concerti, è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e fa parte della programmazione del Catania Summer Fest 2023, curato dal Comune di Catania.

Anche a Catania ad aprire le danze sarà l’opening act di Wlady, fratello minore di Jad, dj e produttore discografico. I biglietti sono già disponibili online su Ticketone e TicketSms e nei punti vendita Sicilia Ticket.

Gli Articolo 31, intanto, sono da oggi in radio con il nuovo singolo “Disco Paradise” che li vede insieme a Fedez e Annalisa. Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’arrivo di Annalisa nel ritornello non lascia scampo: al secondo ascolto la saprai a memoria.

