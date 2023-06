La Rimozione di Sciascia apre la stagione estiva dello Stabile di Catania

Mercoledì 14 giugno alle ore 21 a Castello Ursino prende il via la Stagione Estiva del Teatro Stabile di Catania che prevede una serie di appuntamenti fino agli inizi di agosto tra Castello Ursino, Sala Verga, Palazzo Platamone. Si comincia con “La rimozione” il testo di Leonardo Sciascia presentato in inverno a Sala Futura con la regia di Cinzia Maccagnano e che vede in scena impegnati Rosanna Bonafede, Pietro Casano, Marta Cirello, Rita Fuoco Salonia. Uno spettacolo che parte da un interrogativo ben preciso: è giusto credere ai miracoli quando tutti dicono che non sono veri? “La risposta potrebbe essere: è un fatto di fede - scrive nelle note la regista Cinzia Maccagnano - Si fa presto però a relegare la devozione alla sfera della religione in tutte le sue manifestazioni popolari. La fede è anche uno dei motori più potenti della politica. La politica miracoli non ne fa, ma è legittimo credere che un politico illuminato non sia poi così diverso da un santo?”.

“Sciascia si sofferma sulla natura spesso ostinata della devozione, nel bene e nel male - scrive ancora la Maccagnano - sulla sua postura inamovibile, sulla cecità che rischia di renderla ingannevole. La sfida è quella di un testo narrativo carico di ironia, di una struttura che costruisce immagini, concrete eppure oniriche, in un gioco di sovrapposizioni e ribaltamenti di punti di vista. È un gioco sulla verità, La Rimozione, e come tale, lo affronteremo: quattro narratori giocano a essere i protagonisti di questo racconto, tirando a sorte i ruoli, come fa Michele Tricò quando gioca a perdivinci. Il tempo di un giro di giostra, per svelare non tanto gli inganni della fede, quanto l’ingannevole convinzione di chi pensa di stare sempre dalla parte giusta”.

LA RIMOZIONE

di Leonardo Sciascia

regia Cinzia Maccagnano

assistente alla regia Marta Cirello

con Rosanna Bonafede, Pietro Casano, Marta Cirello, Rita Fuoco Salonia

costumi Riccardo Cappello

luci Gaetano La Mela

musiche Lucrezio de Seta

produzione Teatro Stabile di Catania

Gli altri appuntamenti

20-25 giugno Sala Verga

L’ALTALENA

di Nino Martoglio

regia Giuseppe Romani

con Tuccio Musumeci, Miko magistro, Guia Jelo

produzione Teatro Stabile di Catania

26 giugno ore 21 Castello Ursino

Lettura da I NOMI E LE VOCI

di Roberto Mussapi (Mondadori Editore) con Debora Bernardi

produzione Teatro Stabile di Catania

5 luglio 2023 ore 21 Castello Ursino

FEDERICO II. UNO, NESSUNO, CENTOMILA

Un racconto per immagini dello stupor mundi

di e con Valerio Varnesi

produzione Teatro Stabile di Catania

3 agosto 2023 ore 21 Palazzo Platamone

ISTORIA DI SANT’AGATA

di Filippo Arriva

musica di Giovanni Sollima

direttore Salvatore Percacciolo

regia Alessandro Idonea

maestro del coro Luigi Petrozziello

voce solista il soprano Chiara Notarnicola

voci recitanti Abela, Franz Cantalupo, Salvo Disca,

Evelyn Famà, Franco Mirabella, Manuela Ventura

