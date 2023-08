Si chiude il Festival voci nuove di Miscarello, la XXXI edizione a Giuly Russo

È stata Giuly Russo, diciottenne di Giarre, grazie all’interpretazione del brano “Hold my hand” di Lady Gaga, ad aggiudicarsi la XXXI edizione del Festival voci nuove di Miscarello, una delle prime e più antiche rassegne di Sicilia, tornato quest’anno nella Terrazza di Giarre alla presenza di un numeroso pubblico.

La giuria della kermesse canora, formata da esperti e giornalisti, nella quale era presente Maria Distefano organizzatrice dell’Hybla Music Contest di Ragusa, non ha avuto dubbi. Nella sezione Junior la quattordicenne Laura Sorbello di Mascali, ha superato gli altri concorrenti, interpretando il brano “Come saprei” di Giorgia. La manifestazione si è svolta fino a notte inoltrata, come di consueto, nella frazione collinare giarrese di Miscarello, grazie all’organizzazione coordinata da Orazio Maccarrone, che ha anche condotto la serata, insieme alle showgirl Cinzia Bonaccorsi, con musiche dal vivo della band “I Titani” di Franco Feminò.

Due le sezioni dei cantanti in gara, Junior e Senior. Nella sezione Senior il podio è stato completato dalle vittorie di Rita Leotta di Mascalucia, con un’esecuzione di “All by my self”, seconda classificata e di Elisa Guarrera, di Riposto, terza classificata, con “Come se non fosse stato mai amore”. Nella sezione Junior, invece, il podio è stato completato dalle vittorie dell’undicenne Dalila Lo Giudice Rocca di Piedimonte Etneo (2ª classificata) che ha eseguito “Io domani”, e della coetanea Paola Contu (terza), che ha cantato “Amore disperato”.

Premi speciali sono andati a Sara Aiosa diciottenne giarrese (Presenza scenica) e la ventitreenne Elisa Leonardi di Santa Venerina (Critica). Ulteriori riconoscimenti sono stati conferiti dalla direttrice dell’Hybla Music Contest Concorso Canoro Internazionale, Maria Distefano, quest’anno per la seconda volta gemellato con il Festival di Miscarello. I vincitori parteciperanno di diritto al festival ibleo e in caso di vittoria potranno poi concorrere ai casting di Sanremo giovani, Tali e quali show, The voice junior e senior.

I musicisti del Gruppo “I Titani”, capeggiati da Franco Feminò, hanno accompagnato dal vivo le esibizioni di tutti i concorrenti. Emozionante la performance dell’ospite d’onore: Erika Roccaforte, ormai consacrata cantante, finalista a Tali e quali show di quest’anno, dove ha interpretato la Michielin. Altri ospiti sono stati Sharon Strano, con le ballerine del secondo corso dell’Accademia Mayumana di Giarre, e la batterista Giusy Testa.

Miscarello negli ultimi anni è stata rivalutata da giarresi e non, benché versi purtroppo in una condizione di abbandono. Grazie alla Commissione dei festeggiamenti, sono stati riparati i danni di un incendio che colpì gravemente la chiesetta e il simulacro della Madonna del Rosario, che è stato restaurato e riportato al suo antico splendore.