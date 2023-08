Catania in lutto per la morte di Natale Bruno, cronista di razza

È morto nella notte Natale Bruno, giornalista televisivo catanese. Aveva 59 anni. La causa sarebbe un arresto cardiaco. Da tanti anni lavorava a Telecolor, ieri sera aveva condotto il telegiornale.

Era corrispondente di Repubblica a Catania e dell’agenzia Agi, ha collaborato in passato con l’Ansa e il Giornale di Sicilia.

Bruno era una delle memorie storiche delle cronaca catanese. Nell’aprile scorso si era ritrovato sulle tv nazionali per un video che lo ritraeva in diretta alla conduzione del tg durante una forte scossa di terremoto.

L’ultimo suo pezzo per l’Agi ha riguardato il finto suicidio della donna Moldava: era andato a Ramacca, dov'era accaduto, per poterne scrivere in modo, come sua abitudine, puntuale e attingendo a fonti certe; il giorno prima lo aveva visto all’aeroporto di Catania, per una lunga e approfondita ricostruzione delle vicende di questa estate, dalle indagini sull'incendio alla riorganizzazione dello scalo. "Ci ha lasciati in modo improvviso, inaspettato, brusco come una sua telefonata al mattino per dirci di un’operazione di polizia, di un arresto, di un fatto di cronaca che non lo ha mai visto distratto - scrive l'Agi-. C'è un recente filmato, dell’aprile di quest’anno, che lo inquadra mentre legge le notizie al Tg di Telecolor e la sua scrivania trema per un terremoto; Natale, pur avvertendo la scossa, mantiene la calma, legge ancora, continua a fare fino alla fine il proprio mestiere: il giornalista. Ed è stato, insieme a questo, un uomo solido, semplice, leale e affettuoso".

Lascia la mamma Teresa e la compagna Santa. I funerali si terranno domani nella Chiesa Madre di Misterbianco alle 17.

Il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’amministrazione comunale esprimo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del giornalista Natale Bruno. “Conoscevo Natale Bruno da più decenni - ha detto il sindaco - fin da quando in Tribunale io muovevo i primi passi da avvocato e lui da giornalista di cronaca giudiziaria, una carriera proseguita poi in testate regionali e nazionali. Ho sempre avuto la percezione di un professionista serio e leale, che nel racconto degli avvenimenti ha sempre anteposto i fatti e le notizie a ogni altra valutazione. Alla mamma Teresa e alla compagna Santa, giunga l’abbraccio di tutta l’amministrazione comunale di Catania“

Il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola dice: «Ai familiari, alla redazione di Telecolor giunga il mio sincero abbraccio. Si tratta di una brutta notizia. Ho apprezzato Natale Bruno non solo per la sua professionalità, in quanto bravissimo giornalista, ma anche e soprattutto per il fatto di essersi sempre posto con garbo ed educazione».

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro afferma: «Siamo rimasti tutti senza parole nell’apprendere della morte improvvisa di Natale Bruno. Scompare prematuramente un professionista sempre attento, rigoroso, capace di spaziare, ma anche un nostro concittadino della cui opera andare fieri. Per tanti anni è entrato nelle nostre case grazie ai tg di Telecolor, con schiettezza e sensibilità, dalla parte della notizia. Lo ricordiamo anche per l’impegno nella carta stampata e per aver prestato servizio, con la consueta professionalità, da addetto stampa del Comune».