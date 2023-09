Jessica Pratt con l’orchestra del Teatro Massimo Palermo incanta Catania

Standing ovation e lunghi e applausi per «Bellini Revolution» che ha visto protagonista il soprano Jessica Pratt con l’orchestra del Teatro Massimo Palermo, diretta da Manuela Ranno.

Il soprano ha incantato il pubblico presente alla Villa Bellini, in una serata di pura magia in un percorso monografico che ha reso omaggio al Cigno catanese. Le sinfonie di Vincenzo Bellini e le arie delle sue opere hanno raccontato storie di amore, dolore e speranza. Una notte in cui il tempo si è fermato, e il cuore del pubblico ha battuto all’unisono con la musica del compositore catanese, lasciandoci un ricordo indelebile.