Catania, guitar recital di Agatino Scuderi da la Guitare Royale a Ginastera

Al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, sabato 16 settembre alle ore 18,30, concerto del chitarrista Agatino Scuderi, professore di chitarra classica (prima e unica cattedra) presso lo stesso Conservatorio. Allievo del leggendario Alirio Diaz, Scuderi si è perfezionato in seguito con illustri maestri, tra cui Serrano, Chiesa, Minnella, Yepes, Brouwer.

Allievo del leggendario Maestro Venezuelano Alirio Diaz che ha scritto di lui “….Yo he podido comprobar sus magnificas capacidades de virtuoso de la guitarra…”, Agatino Scuderi si è perfezionato in Italia e Spagna con illustri Maestri quali Eliot Fisk, Leo Brouwer, Narciso Yepes, America Martinez Serrano, Ruggero Chiesa, Aldo Minnella, Bruno Battisti D’Amario .con Alexander MullenBach per la composizione e analisi musicale. Ha tenuto concerti come solista nel mondo suonando in Capitali e centri importanti:Roma, New York, Tokyo ,Berlino,Zurigo, Mosca,Vienna, Varsavia, Bucarest, Stoccolma, Helsinki, Rekjavik,Malaga,Bonn,San Paolo del Brasile ….e in sale e teatri di rilievo quali Carnegie Hall di New York, Gendai guitar Salon di Tokio, Josefath house di Vienna Ateneul Roman di Bucarest Glazunov Museum concert Hall, Museum Plakatu di Varsavia, Sala Bach dell’università di Kiel,Nordic house di Rekjavik.

Dopo il suo debutto alla Carnegie Hall New York e ‘ stato scritto: tecnica brillante, bel suono e vibrato che ricordano i grandi chitarristi del passato, il bis era letteralmente mozza fiato (New concert REWIEW magazine) Ha suonato come solista i concerti di Rodrigo, Castelnuovo-tedesco, Giuliani, weiss, Vivaldi.. con numerose orchestre :Oltenia di Crajova,Fayetteville simphony orchestra stati uniti,Chișinău Philarmonica Moldavia, Nobile Harmonia ucraina, Camerata Kiev, Bacau Philarmonica Romania.

Ha ricevuto oltre 30 riconoscimenti alla Carriera nel mondo:premio alla Carnegie Hall New York in occasione del suo debutto in Winners series with special presentazione haward n.1 quale unico chitarrista Italiano, Mencao honrosa a San Paolo del Brasile presso il Conservatorio Souza Lima,Terry Pazmino prize in Ecuador Accademia Paganini, Doctorate honoris causa in The philosofy of music in Benson Arizona Usa World uniersity round table, Accademico di Sicilia presso il teatro Biondo di Palermo, Premio Cruillas per la Musica in Sicilia, Premio Federico II “stupor mundi a Pedara,.. Professore di chitarra classica prima e unica cattedra presso il Conservatorio Bellini di Catania, ha inciso numerosi CD tutti live recording con il repertorio più vario e importante della chitarra prodotti dalla prestigiosa etichetta GuitArt Collection ( evocation, le baroque, dedicatoria, Alma latina, Petits morceaux….)